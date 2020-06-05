Dünya Çevre Gününde Temizlik Personeline Moral Konseri

Esenler Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre günü kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personellerine moral etkinliği düzenledi.

Dünya Çevre Gününde Temizlik Personeline Moral Konseri
05.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:26
Esenler Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre günü kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personellerine moral etkinliği düzenledi. Konser esnasında temizlik görevlilerinin oynaması ise renkli görüntüler oluşturdu.

Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle kullanımı artan maske, eldiven gibi tıbbi malzemelerin de çevreye atılmasıyla birlikte çevre temizlik personellerine normalden daha fazla iş düşüyor. Esenler Belediyesi salgının başlamasından bu yana büyük bir özveri ile çalışan temizlik personellerini takdir etmek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla moral etkinliği düzenlendi. Konser esnasında temizlik görevlilerinin oynaması ise renkli görüntüler oluşturdu. Ardından tüm personele kolonya ve çikolata dağıtıldı.

"Bu etkinliğe hepimizin ihtiyacı vardı"

Esenlerde yaşayanların dünya çevre gününü kutlayan temizlik görevlilerinden Serdar Koç, "Esenler Belediye Başkanına özellikle teşekkür ederim. Bu etkinliğe hepimizin ihtiyacı vardı. 2 aydır bu virüslerden dolayı ara vermeden çalışıyoruz. Çevre temizliği için elimizden geleni yapıyoruz. Buradan da tüm Esenler'in Dünya Çevre Gününü kutlarım" dedi.

"Çok güzel bir etkinlik"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Şenol Soğukbulak, "Çok güzel bir etkinlik. Böyle değişiklikler oluyor bizde çok mutlu oluyoruz." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Dünya Çevre Günü, Esenler, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
AK Parti ’Davutoğlu ve Babacan’ın partisi seçime giremeyecek’ tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
22’lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Haberler››Güncel››Dünya Çevre Gününde Temizlik Personeline Moral Konseri - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:22: Tatvan Belediyesinden temizlik çalışması - Haber 18:21: İsrail'de günlük Kovid-19 vaka sayısındaki artış devam ediyor - Haber 18:21: Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı - Haber 18:21: Sağlık Bakanı Koca: "Son bir ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74,6'dır. Toplam ölümlerin... - Haber 18:21: Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası... - Haber 18:15: Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı - Haber 17:48: Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı - Haber 16:11: İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü - Haberler 12:01: Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı - Haberler 11:06: Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu - Haberler