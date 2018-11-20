Dünya Çocuk Günü'nde Okulun Duvarına Resim Yaptılar

20 Kasım 2018 Salı 12:42



20 Kasım 2018 Salı 12:42

Kütahya'nın Şaphane ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri, Dünya Çocuk Günü'nde tuval olarak kullandıkları okullarının duvarlarını resimlerle süslediler.Öğrenciler, Dünya Çocuk Günü'nde okullarını renklendirmek ve eğitimini aldıkları dersleri daha özgür bir şekilde uygulayabilmek için okulun duvarlarına resim çizmeye karar verdiklerini belirttiler.Öğretmenlerinin de desteğini alan öğrenciler, derslerde gördüklerini okul duvarlarına yansıtarak hem okulun güzel görünmesini sağladılar hem de eserlerini herkese gösterme fırsatı buldular.Ortaokul Müdürü Mustafa Bilgili, Dünya Çocuk Günü'nde çocukların sorunlarına resimle değinmek ve okullarına yaşanmışlık katmak amacıyla böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Filiz Şen, "Resimlerde öğrencilerimizin kendi emekleri var. Resim yaparken daha çok koruma isteği içerisinde oluyorlar. Bu nedenle de kendilerine bu işi yaptırıyoruz. Hem eğitim anlamında birçok şey kattığını düşünüyoruz, hem de insani olarak da karakter gelişimlerine fayda sağladığını düşünüyoruz" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA