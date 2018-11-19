Erzurum
Valisi Okay Memiş
, dünyanın ümidi, geleceğin teminatı çocukları, tehlikelerden ve zararlı alışkanlıklardan koruyup gelişmelerine ortam hazırlamanın, tüm ülke ve insanların gönüllü gayretiyle mümkün olacağını bildirdi.
Memiş, 20 Kasım
"Dünya Çocuk Hakları Günü
" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, her çocuğun öncelikle sağlık, eğitim ve diğer tüm imkanlardan yararlanma ve barış dolu bir dünyada hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkına sahip olduğunu belirtti. Söz
konusu tarihte Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu'nda kabul edilen "Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi" ile ayrım gözetmeden her çocuğun güvence altına alındığını kaydeden Memiş, "Türkiye
bu sözleşmeyi 1990 yılında imzalamış ve bunu iç hukukun bir parçası haline getirmiştir. Dünyanın ümidi, geleceğin teminatı çocukları tehlikelerden ve zararlı alışkanlıklardan koruyup gelişmelerine ortam hazırlamak tüm ülke ve insanların gönüllü gayretiyle mümkün olacaktır. Çocukların sevgi, eğitim, yaşam, sağlık ve korunması en doğal hakkı." ifadesini kullandı.
Memiş, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne imza atan ilk ülkelerden biri olan Türkiye'nin çocuklara büyük önem verdiğini vurguladı.
Tüm haklarını sonuna kadar kullanabilen ve iyi yaşam şartlarında hayatını sürdüren çocukların yanında sokaklarda yaşayan ve zararlı alışkanlıklar edinen sahipsiz çocukların da bulunduğunu aktaran Memiş, şunları kaydetti:
"Bu çocukların kötü ortamlardan çıkartılıp topluma kazandırılması, ülkeye ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirilmesi hepimizin ortak sorumluluğu hatta ödevi ve görevidir. Barışın hakim olacağı, savaşların olmayacağı, çocuklarımızın sevgi dolu bir ortamda şiddetten, açlıktan, kötü alışkanlıklardan, kinden ve nefretten uzak yaşayabileceği bir dünyanın tüm ülkelerin, ortak gayretleriyle kurulabileceğine inanıyorum."
Memiş, çocukların bu özel gününü kutlayarak, çocuklara yapılacak en büyük hizmetin onları sevgi ve şefkatle yetiştirmek olduğunu, bu şekilde yetiştirilen her çocuğun da büyüdüğünde bireyi olduğu topluma sevgi, şefkat ve merhametle yaklaşacağını aktardı.
Erzurum,Çocuk Hakları Günü
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:41