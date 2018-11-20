20 Kasım 2018 Salı 12:04



20 Kasım 2018 Salı 12:04

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Hatay Çocuk Hakları Komitesi temsilcilerini kabul etti.Vali Doğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı ve beraberindeki komitede yer alan ve aralarında Suriyelilerin de olduğu çocukları ağırladı.Doğan, kabulde yaptığı konuşmada, Dünya Çocuk Hakları Gününün 1989 yılından bu yana, Birleşmiş Milletler tarafından kabul görmesinin ardından 20 Kasım tarihinde farkındalık yaratmak için kutlandığını söyledi.Toplam 193 ülke tarafından onaylanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin, kanunen çocukların sahip olduğu eğitim, sağlık, barınma gibi hakların tanımlanmasına olanak sağladığını belirten Doğan, şöyle devam etti:"Çocuk hakları her yönüyle devletimizin koruması altındadır. Bilindiği üzere ilimizde Suriye'deki savaştan kaçarak ülkemize sığınmış çocukların olması bizim bu konuya daha hassas yaklaşmamızı gerektiriyor. Bizim ülkemize sığınan tüm çocuklara kendi çocuklarımız gibi bakıyoruz.Savaş mağduru çocukların ülkemizde iyi şartlar altında yaşam sürdürebilmeleri ve çocukların her türlü haklarının korunması için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Çocuklarımız bizim için en değerli varlıklarımızdır. Geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlarım."Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sandıkçı ise kabulünden dolayı Vali Doğan'a teşekkürlerini ileterek, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında yapacakları etkinlikler hakkında bilgi verdi.