20 Kasım 2018 Salı 15:08



20 Kasım 2018 Salı 15:08

Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk, "Son 10 yılda savaşlar nedeniyle 2 milyondan fazla çocuk öldü, 5 milyon çocuk ise sakat kaldı."Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları üyesi bir grup, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Eminönü meydanında çocuklarıyla birlikte basın açıklaması yaptı.Grup adına açıklamayı okuyan Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk, dünyadaki mülteci çocuk sayısına dikkati çekti.Son 10 yılda savaşlar nedeniyle 2 milyondan fazla çocuğun öldüğünü, 5 milyon çocuğun ise sakat kaldığını belirten Asiltürk, şunları kaydetti:"Dünyada 5-14 yaş grubunda çalışan çocukların yüzde 38'i tehlikeli işlerdedir ve eğitim sisteminin dışındadır. 5-17 yaşlarında olanların neredeyse üçte ikisi haftada 43 saatten fazla çalışmakta. 40 milyon mülteci çocuk dünyamızın en büyük trajedisidir. Her 2 çocuktan biri şiddete maruz kalıyor. Yılda 2,5 milyon çocuk kaçırılıyor. 1,5 milyon çocuk fuhuş pazarına sürülüyor.Çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları son 10 yılda artış gösterdi. Hayatını kaybeden her 30 işçiden birisi yoksulluktan dolayı çalışan çocuk işçiler. 5 yılda en az 260 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Baskı ve faşizm değil, insan hakları, gerçek özgürlük ilkeleri üzerine kurulacak yeni bir dünya için el birliği ile çalışmak zorundayız."