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Dünya Çocuk Hakları Günü

Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

20.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:42Dünya Çocuk Hakları Günü
Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kayseri Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Zahide Deniz, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir." sözünden aldıkları feyzle, "Dünya Çocuk Hakları Günü"nün bütün çocuklar için güzel ve aydınlık yarınlar getirmesini temenni ettiklerini belirti.
Ülkede ve dünyada, geleceğin teminatı, aydınlık yarınların mimarı olan çocukların daha iyi koşullarda büyümesi ve hak ihlallerine maruz kalmaması için toplumsal farkındalığı artırmak, çocukların sahip olduğu hakların kağıt üzerinde kalmasını engelleyip, uygulanmasını sağlamak adına çalışma yapma zorunluluğunun her geçen gün daha da arttığını vurgulayan Deniz, şunları kaydetti:
"Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak, Atatürk'ün, 'Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.' görüşü doğrultusunda, toplumun gülen yüzü çocuklarımızın hak ihlallerine maruz kalmasını engellemek ve farkındalık yaratmak adına çalışmalar yapmaktayız.
Bu bağlamda, Kayseri, Türkiye ve dünya çocuklarının 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü, baromuz yönetim kurulu ve çocuk hakları komisyonu adına kutlarız."

Çocuk Hakları Günü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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