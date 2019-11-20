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Dünya Çocuk Hakları Günü

"Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde etkinlik düzenledi.

20.11.2019 18:25 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:26
"Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Geçici Barınma Merkezi'nde etkinlik düzenledi.
Etkinlikte, Suriyeli sığınmacı çocuklara boyama ve çeşitli zeka oyunları oynatıldı.
Türk Kızılay gençlik çalışanı Nesrin Dudaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin hafta boyunca devam edeceğini söyledi.
İlk olarak katılımcılara çocuk haklarını ve çocuk haklarının öneminin neler olduğunu anlattıklarını belirten Dudaklı, "Kampın kurulduğundan bu yana çocuklarımıza eğitim, öğretim, fiziksel ve kişisel gelişimlerine destek veriyoruz. Bugünde yarışmalarla eğlencelerle bu eğitimimizi destekliyoruz." dedi.
Suriyeli çocuklarda etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Dünya Çocuk Hakları Günü

Çocuk Hakları Günü, Elbeyli, Güncel

Kaynak: AA


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