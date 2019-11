AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, " Avrupa , adeta 'Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın' yaklaşımı ile binlerce çocuğun ölümüne sebep olmakta. Artık Avrupa sessizliğini bozmalı, vurdumduymazlıklarını minik bedenlere ödetmemeli. Sessizlik ancak çocuklar uyurken gösterilmeli, ölürken değil." dedi.Katırcıoğlu, partisinden bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Birleşmiş Milletler'de (BM) 20 Kasım 1989'da imzalandığını ve 20 Kasım'ın Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaya başlandığını anımsattı."Çocuklarımız geleceğimiz, göz bebeğimizdir." diyen Katırcıoğlu, Dünya Çocuk Hakları Günü, 81 ilde Çocuk Hakları İl Komitesi'nin kurulması ve TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi'nin 11. yıl dönümünün birlikte kutlandığını dile getirdi.Katırcıoğlu, çarşamba günü TBMM'de 81 ilden gelen çocuk hakları il komitesindeki çocukların ağırladığını ve Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesinin sunulduğunu belirterek çocukların katılım, koruma ve eğitim alanında taleplerini ilettiklerini kaydetti. Katırcıoğlu, şöyle konuştu:"Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak ilk görevlerimizden birisi, çocuklarımızın haklı taleplerini hayata geçirmek olacaktır. Çünkü çocuklarımızın görüşleri, ülkemizin büyümesi, güçlenmesi, gelişmesi, demokratikleşmesi gibi birçok alanda lokomotif görevi yapacağına inanıyoruz. Bu bilinçle dünyada ilk kez Çocuk Hakları İzleme Komitesi'nin kurulduğu ve yine dünyada ilk kez çocuk hakları ile ilgili web sayfasının açıldığı parlamento Gazi Meclisimizdir. Bu çok şaşırılacak bir şey değil, çünkü kuruluş gününü çocuklara armağan eden başka hiçbir parlamento yoktur.Çocukların üstün yararını gözetmek, çocuklara her türlü uygulanan olumsuzlukları engellemek her türlü istismar başta olmak üzere çocuk işçiliği gibi birçok sorun alanlarını çözümlemek hedefimizdir."Geçen aylarda yayınlanan BM raporuna göre çatışma bölgelerinde 7 milyon çocuğun tutsak olduğu, 24 bin çocuğun ağır ihlallerle karşılaştığı, 12 binden fazla çocuğun da öldüğünün tespit edildiğini anlatan Katırcıoğlu, Türkiye'nin kadınlar ve çocuklar ölmesin, tacize, tecavüze, istismar ve işkenceye maruz kalmasın diye "açık kapı" politikasını başlattığını kaydetti.Katırcıoğlu, şu anda düzensiz göç ile 5 milyon sığınmacının misafir edildiğini ifade ederek, bu rakamın Danimarka'nın, Norveç'in, Bulgaristan'ın nüfusundan fazla olduğunu söyledi.Bunun 1 milyon 700 bininin çocuklardan oluştuğunu bildiren Katırcıoğlu, bu çocukların ölümden, işkenceden, tecavüzden, istismardan kurtarıldığını vurguladı. Katırcıoğlu, "Türkiye'miz, dünyanın en fazla insani yardım yapan unvanını almayı hak etmiştir. İnsan hakları, çocuk hakları, kadın haklarını öğretmeye kalkan Avrupa'ya, dünyaya bunun lafla değil icraatla olduğunu göstermiştir." diye konuştu.Terör örgütü PKK/YPG'nin çocukları kandırıp, tehdit ederek ellerine silah verdiğini, onları ailelerinden, eğitim hayatından kopardığını anlatan Katırcıoğlu, bu sayının 35 yılda 20 bini geçtiğini kaydetti.Katırcıoğlu, Emine Erdoğan'ın da söylediği gibi çocuğun yerinin sokak, tarla, fabrika ya da dağ değil, okul olduğunu belirtti."Sessizlik çocuklar uyurken gösterilmeli"Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı olarak geçen hafta Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi Çocuk Hakları ile ilgili oturuma TBMM'yi temsilen katıldığını ifade eden Katırcıoğlu, burada çocukları dağa kaçırılan ve HDP İl Binası önünde direnen anneleri, PKK'nın çocuk istismarını anlattığını dile getirdi. Katırcıoğlu, şunları söyledi:"Ancak Avrupa Konseyinin gündeminde ölen, istismar edilen bu çocuklar yoktu. Çıtları çıkmadı. Duymazdan, görmezden geldiler, cevap bile vermediler. Karşımızda Akdeniz'de kıyıya vuran Aylan bebeğe bile büyük bir sessizliğe bürünen bir Avrupa vardı. Halbuki Akdeniz, bugün dünyanın en büyük mezarlığı adeta.Avrupa, adeta 'Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın' yaklaşımı ile binlerce çocuğun ölümüne sebep olmakta. Artık Avrupa sessizliğini bozmalı, vurdumduymazlıklarını minik bedenlere ödetmemeli. Sessizlik ancak çocuklar uyurken gösterilmeli, ölürken değil."Terör örgütlerinin iddialarıFETÖ ve PKK'nın, Dünya Çocuk Hakları Gününü fırsat bilip Türkiye'yi itham altında bırakarak kara propaganda içine girdiğini de belirten Katırcıoğlu, hükümlü aileler ve çocukları için asılsız iddialarda bulunulduğunu vurguladı.Katırcıoğlu, FETÖ'nün, hükümlülere haklarını özellikle kullanmama talimatı verip sinsi planlarını devreye soktuğunu ve vicdanları yanıltmayı hedeflediğini ifade ederek, oysa yasal düzenlemelerin hepsinde hükümlülerin çocukları ve bebeklerinin tüm ihtiyaçlarının gözetildiğini, devlet kurumlarında barındırılan çocukların eğitim haklarını da aldığını söyledi.Katırcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak, çocukların üstün yararını gözeten, önceleyen çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Komisyonda siyaset yapmadan çocuklarımızı her türlü istismardan ve istismar edenlerden korumak için özveriyle çalışacağımı buradan ifade ediyorum. Savaşın olmadığı, hiçbir çocuğun ölmediği bir dünya için mücadelemize devam edeceğiz. Tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyor, tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum."