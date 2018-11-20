20 Kasım 2018 Salı 16:41



20 Kasım 2018 Salı 16:41

Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi, Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşi öğrencileri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri kapsamında önce bilgilendirildi, sonrada çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla ellerinde pankartlar ile yürüdü.Konyaaltı Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde düzenlediği etkinliklerle çocukların haklarına dikkat çekti. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi öğrencileri, çocuk hakları konusunda bilgilendirildi. Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Serap Ertuğrul, çocukları eğitim, sağlık, oyun, ihmal ve istismar hakları konusunda bilgilendirdi.Konferans sonrası ise Konyaalltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşi öğrencileri, 'Çocuk Her Türlü Şiddet ve İhmale Karşı Korunmalı', 'Çocuğum Hata Yapma Hakkım Var', Çocuk İstismarı Suçtur' gibi hazırladıkları pankartlar ile yürüyüş yaptı. Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası önünden başlayarak Konyaaltı Kent Meydanı'na kadar yürüyen kreş öğrencilere, çevredeki vatandaşlar alkışlarla destek verdi.Konyaaltı Belediyesi Kreş öğrencileri bu yürüyüşün ardından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen İllüzyon Gösterisi izledi. Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'nda düzenlenen illüzyon gösterisini Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'te izledi. Başkan Muhittin Böcek, gösteriyi izleyen çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Muhittin Böcek, çocukların Dünya Çocuklar Günü'nü kutlayarak, "Sizler aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Çocuklara yönelik her türlü ihmal, istismar ve şiddetin karşısındayız. Özellikle ailelerin bu konularda dikkatli olmaları gerekiyor. Bu tür etkinlikler ile çocuklarımıza özgüven sağlamak, onları bilinçlendirmek istiyoruz" dedi. - ANTALYA