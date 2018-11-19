Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlu Olsun…

"ÇOCUKLARI BİR GÜN DEĞİL HER GÜN HATIRLAMALIYIZ"

Çocuk hakları, hem kanunen hem ahlaki olarak dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.

"ÇOCUKLARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ VAR"

Ülkemizde Cerebral Palsy konusunda geniş hizmet yelpazesine sahip tek kuruluş olan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, "Çocuklar ülkemizin geleceğini oluşturan bireylerdir. Onlar büyürken, bize düşen sorumluluk temel hak ve özgürlüklerini korumak, hayallerine ulaşabilmeleri için güzel bir çocukluk geçirmelerini sağlamaktır. Başta Cerebral Palsy'li olmak üzere herhangi bir engel ile yaşayan çocuklarımızın topluma dahil edilmesi için tüm olanakların sağlanması gerekmektedir. Bunların başında kişisel ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış eğitim – öğretim ortamları gelmektedir. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye olarak, özellikle Cerebral Palsy'li çocukların geleceğine umut olmak için adımlar atıyor ve çocuk hakları konusunda üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Hayatları boyunca gerek ailelerinin gerekse de uzmanların desteğine ihtiyaç duyan çocuklarımızı bir gün değil her gün hatırlıyoruz." dedi.