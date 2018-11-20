Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlu Olsun

Başkan Mahmut Badem; "Çocuklar, bir ülkenin geleceği için son derece önemlidir. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın yetiştirilmesinde gerekli kültürel, ekonomik ve sosyal tüm önlemlerin alınması,yarınlarımızın kurulabilmesi yönünden de büyük önem taşımaktadır. Çocukların kıymetini bilen, onlara önem veren milletler iyi bir neslin yetişmesi için çalışırlar. Dünya üzerinde, hala barış ortamının sağlanamadığı ülkelerde birçok çocuğumuzun, daha hayatlarının baharında iken katledildiği görmek bizleri üzmektedir. Ödemiş Belediyesi olarak çocukların eğitim, sağlık, spor ve sanat alanlarında gelişimi sağlamak için her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın olduğu her yerde onların yüzlerinde güldürmek, onların keyifli zamanlar geçireceği çalışmalara yer vermeye özen gösterdik ve özen göstermeye devam edeceğiz. Eğitim anlamında desteklerimiz devam ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle barış, kardeşlik ve sevginin en saf halini içinde barındıran çocuklarımızın haklarının en büyük savunucusu olamaya devam edeceğiz. Bütün dünya çocuklarının başta temel hakları olmak üzere istedikleri bütün güzelliklere sahip olarak, yüzlerinde gülümsemenin eksik olmayacağı bir dünya diliyorum" dedi.

20 Kasım 2018 Salı 15:14



20 Kasım 2018 Salı 15:14