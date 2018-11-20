Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Anlamlı Etkinlik

20 Kasım 2018 Salı 13:04



20 Kasım 2018 Salı 13:04

Muğla Milas'ta Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, Milas Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte minik öğrenciler sinemaya götürüldü.Milas Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Milas İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirdi. Milas'ta Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, Milas Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte minik öğrenciler sinemaya götürüldü. Dünya Çocuk Hakları Günü; 1989 yılından bu yana, Birleşmiş Milletler tarafından kabul görmesinin ardından 20 Kasım tarihinde farkındalık oluşturmak için kutlanıyor.193 ülke tarafından onaylanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi; kanunen çocukların sahip olduğu eğitim, sağlık, barınma gibi hakların tanımlanmasına olanak sağlanıyor. Toplam 193 ülke tarafından imzalanan sözleşme en fazla sayıda ülke tarafından imzalanan ve en kısa zamanda yürürlüğe giren uluslararası belge olma özelliğine sahip. Cinsiyet, din, dil, ırk ve sosyal statüye bakılmaksızın çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda barınması ilkeleri üzerine kurulan sözleşme, uluslararası platformda mutabakata varılmış, değiştirilmesi mümkün olmayan standartları ve yükümlülükleri içermektedir.Milas Gençlik Merkezi Müdürlüğü; 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak Havva Ersoy Anaokulunda eğitim gören 40 çocuk ve aileleri ile birlikte bugün 10.00'da Milas Pomelon AVM Sinemasında "Sinema Etkinliği" gerçekleştirildi.Hem çocuk haklarına dikkat çekmek, hem de çocuklar ve aileleri ile birlikte bir etkinlik gerçekleştirilerek, toplumun temel yapı taşı olan aile için birlikte yerli yapım olan "Rafadan Tayfa İstanbul Dehlizlerinde" filmi izlenildi. - MUĞLA