Dünya Çocuk Hakları Günü Şiirlerle Kutlandı

Salihli
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü
, şiir programı ile kutlandı.
Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe şair ve yazar Bestami Yazgan
katıldı. Sunuculuğunu Gülgün Yalvaç
'ın yaptığı etkinliğin açılış konuşmasını yapan Salihli İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, "Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü, bu günü farkındalık oluşturmak için, farklı bir etkinlik düzenleyip, kutlamak istedik. Bugün kaldıramadığımız ne kadar engel varsa kaldırmayı amaçlıyoruz. Onları geleceğe daha kuvvetli, daha neşeli, daha bilgili bir şekilde hazırlamak için çaba gösteriyoruz" dedi.
Yerel şairlerin şiirlerini okuduğu etkinliğe Turgutlu
Kaymakamı ve Salihli Kaymakam Vekili Uğur Turan
, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Müftü
Adem Karakelebek ile öğrenciler ve davetliler katıldı.
Etkinlik şiir yarışmasında ilkokullarda 1. Safiye Kral, 2. Eray Akar 3. Nadide Ceren Kaya, ortaokullarda 1. Deniz Gürel
, 2. Elif Ceren
ve 3. Zeynep Nida Atılgan, liselerde 1. Betül Erdoğan, 2 Büşra Yaşar
ve 3. Cemal Ayağı oldu. Yarışmada derece elde öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verilirken, etkinliğe katılan yazar Bestami Yazgan, şairler Gündüz Aydın
ve Arife Sevda ile sunucu Gülgün Yalvaç'a teşekkür plaketi verildi. - MANİSA
Gülgün Yalvaç,Salihli,Çocuk Hakları Günü
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:55