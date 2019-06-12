Gaziantep
Barosu Çocuk Hakları Merkezince Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunuldu.
Barodan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın her yerinde artan çocuk işçiliğine karşı farkındalık yaratmak ve çocukların çalıştırılması, çalışmak zorunda bırakılmasına dikkat çekmek için bugünün ilan edildiği hatırlatıldı.
Dünya genelinde ve Türkiye
'de maalesef çocuk işçilerin sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Büyüklerin para, güç, iktidar savaşlarında hayatları çalınan çocukların emeklerine en ucuz bedeli biçip, onları hak etmedikleri karanlık, yoksul ömürlere mahkum ediyoruz. Yoksulluğun en ağır yükünü çocuk bedenleri ile yüklenen çocukların kimi kağıt topluyor, kimi ayakkabı boyuyor, kimi trafikte büyük tehlike altında mendil satıyor, kimi tarımda, kimi fabrikalarda çalışıyor. Kayıtsızca, umursamaz bir şekilde, hatta çoğu zaman hor görerek yanından geçip gittiğimiz o çocukların asıl yeri okullar, parklardır."
Kaynak: AA
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