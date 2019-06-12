Elazığ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İl Çocuk Hakları Komitesi tarafından Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, kurumlarda kalan çocuklar çocuk işçiliği ile mücadeleye dikkat çekecek bilgilendirici broşürler dağıttı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, değişen ve gelişen dünya şartlarında özellikle savaşların, toplu katliamların, afetlerin sonucunda dünyanın bir çok yerinde çocuk işçiliği yaşının 10 yaşına kadar düştüğünü söyledi.
Çocuk haklarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının en hassas konusu olduğunu belirten Kenç, "Gerek fizyolojik gerek psikolojik gelişimleri açısından küçük çocukların çalıştırılması durumunda ileriki dönemlerde büyük sıkıntılar görülecektir. Bu nedenle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı en hassas olduğu konu geleceğimizi inşa edecek bu çocuklar adına bugün burada bu etkinliği düzenlemekteyiz." dedi.
Kaynak: AAElazığ
, Güncel