Van
'da "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" kapsamında sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklar için akıl ve zeka oyunları şenliği düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, çocuklar ellerinde "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü"ne dikkat çeken dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı.
Etkinliklerin yapıldığı Cumhuriyet Caddesi
'ne gelen çocuklar, burada üniversitenin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencilerce hazırlanan oyunlar oynadı.
Programda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez
, çocukları sokağın risklerine karşı korumak, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak, onları okula kazandırmak ve ailelerine ebeveynlik sorumluluğunu aşılamak için gerçekleştirilen çalışmaların kıymetli olduğunu söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir de çocukların sokaklarda çalışmalarını önlemeye yönelik kurumlararası işbirliğiyle çok etkin bir çalışma yürüttüklerini, bu kapsamda mobil ekiplerce yaklaşık 400 çocuk tespit ettiklerini söyledi.
Programda Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, çocukların oyun keyfine ortak oldu.
Kaynak: AACumhuriyet Caddesi
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