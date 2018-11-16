Havza
ilçesinde, Dünya Çocuk Kitapları Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk
İlçe Halk Kütüphanesi tarafından kırsal mahallelerdeki öğrencilere emanet kitap verildi.
Hafta kapsamında Atatürk İlçe Halk Kütüphanesi yetkilisi Ahmet Doğan
, kırsal mahallelerde bulunan Çakıralan ve Ilıca
ilkokullarını ziyaret ederek, buradaki öğrencilere 200 çocuk kitabı okumaları için 15 günlüğüne emanet verdi.
Doğan, öğrencilere kütüphaneler, kitap emanet verme işlemleri ile ilgili de bilgiler vererek, kütüphaneye davet etti.
Öğrencilere çok kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Doğan, "Kitap okumak sizlerin derslerinde başarılı olmanızda önemli bir etken. Ülkemizde maalesef kitap okuma oranı düşük. Sizler bu yaşlarda kitap okuma alışkanlığı edinirseniz yarın sizlerden sonraki nesiller sizleri örnek alarak kitap okuma alışkanlığı edinecektir." diye konuştu.
Konuşmanın ardından öğrenciler ile kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.