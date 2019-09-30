Haberler » Spor » Haber

Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası

Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası, Antalya'da başladı.

30.09.2019 17:28Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası
Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası, Antalya'da başladı.
Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 65 ülkeden 800 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, eleme müsabakaları yapıldı.
Avrupa Muaythai Federasyonu Asbaşkanı ve Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Vekili Hasan Yıldız, organizasyonun 5 Ekim Cumartesi günü final müsabakalarıyla sona ereceğini, bu süreçte gerçekleştirilecek etkinliklerle şenlik havasında bir hafta yaşanacağını söyledi.
Türkiye'nin şampiyonaya en fazla sporcuyla katılan ülke olduğunu vurgulayan Yıldız, "Müsabakalara 116 sporcuyla katılıyoruz. Bizden sonra Rusya ikinci büyük takım. İnşallah kupayı da biz alacağız." ifadelerini kullandı.
Yıldız ayrıca, şampiyona kapsamında "Temiz bir dünya için" sloganıyla sahil temizliği organizasyonu yapılacağını, bu etkinliğe Sevgi Evleri'nde kalan çocukların da katılacağını belirtti.
Şampiyona, yarın yapılacak müsabakalarla sürecek.

Türkiye, Antalya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:02 17. Dünya Atletizm Şampiyonası
23:56 Maçın ardından
23:48 Gazişehir gaziantep - göztepe maçının ardından
23:46 Hikmet Karaman görevine devam ediyor.
23:42 Tuzlaspor kalecisi Bayram Olgun, bu sezon oynadığı maçlarda kalesini gole kapattı!
23:42 Yasmani copello finalde 6'ncı oldu
23:38 Kayserispor, Hikmet Karaman'ın istifasını kabul etmedi!