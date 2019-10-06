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Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası

Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası sona erdi.

06.10.2019 04:50
Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası sona erdi.
Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 65 ülkeden 800 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda, 30 altın madalya kazanan Rusya birinciliği kazandı.
Türkiye 20 altın madalyayla şampiyonada ikinci sırada yer aldı.
Avrupa Muaythai Federasyonu Asbaşkanı ve Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Vekili Hasan Yıldız, değişik ülkelerden organizasyona katılan sporcu ve antrenörleri, Antalya'da en iyi şekilde ağırladıklarını kaydetti.
Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası

Antalya, Spor

Kaynak: AA

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