Haberler » Güncel » Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü - Haber

Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü nedeniyle etkinlik gerçekleştirildi.

13.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:36Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü
Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü nedeniyle etkinlik gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı.
Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül, akıllı şehirlerin sağlıklı şekilde oluşması için coğrafi bilgi sistemlerinin önemli olduğunu belirtti.
Toplantı, daha sonra katılımcılara coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili sunumların yapılmasının ardından sona erdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Sekreter, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:30 Anaokulu öğrencilerinden jandarma ziyareti
17:30 Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nda kadınların liderlik özelliği vurgulandı
17:28 Çorum mahallede baz istasyonu gerginliği sürüyor
17:28 SETA'da "Rus Dış Politikasında Değişim ve Süreklilik" paneli
17:28 Beton parke makinesinin altında kalan işçi öldü
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
16:04 TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:32:11