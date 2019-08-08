Dünya'da Bir İlk: iç mekanlarda hava kirliliği devri bitiyor!

Kirli Havanın Sağlığa Zararlarına Yepyeni Bir Teknolojik Çözüm: Sercair!

Bu kapalı alanlarda ise enerji tasarrufu için yüksek izolasyon değerine sahip malzemeler kullanılıyor.

Kullanılan malzemeler, iç ve dış mekan arasındaki doğal hava geçişini büyük oranda engellerken; bina ve eşya yapımında kullanılan malzemeler, temizlik kimyasalları, insan faktörü ve diğer bir çok etken kapalı ortamlardaki hava kalitesini günden güne bozuyor.

Kapalı ortamlarda, açık alanlara oranla 55 kata kadar daha zararlı birleşiklere maruz kalıyoruz!(ASHRAE)

Yapılan araştırmalara göre, kapalı ortamlarda açık alanlara göre 55 kata kadar daha zararlı birleşiklere maruz kalıyoruz. Bu zararlı birleşenler sonucunda da sadece konutlardaki hava kirliliği yılda 3.8 milyon insanın ölümüne sebep oluyor. Ölüm oranlarında her geçen gün ciddi bir artışa neden olan kirli hava koşulları; astım, baş ağrısı, kalp-damar yetersizlikleri, akciğer rahatsızlıkları, solunum problemleri, depresyon ve nefes darlığı gibi birçok sağlık problemini de beraberinde getiriyor. Kapalı alanlarda daha kaliteli, daha sağlıklı bir yaşam standardı sağlamak amacıyla Amerika'da yazılım alt yapısı geliştirilen Sercair, sıcaklık, nem, karbondioksit, VOC (uçucu organik bileşik), karbonmonoksit, partikül miktarı analizlerini aynı anda yaparak, hiçbir müdahaleye gerek kalmadan iç mekanların havasını tertemiz yapıyor.

Dünya pazarında ve Türkiye pazarında bir ilk

Günümüzde iç mekân hava kalitesini düzenlemek için nem alıcı, nemlendirici, ionizer, hava temizleyici, ozon jeneratörleri ve UVC lamp gibi çeşitli cihazlar kullanılıyor. Sağlıklı bir temiz hava sonucu için ise tüm cihazları aynı anda yönetmek, hava kalite monitörlerini sürekli izlemek ve camı açmak gerekiyor. Sürecin takibi oldukça zor olmakla beraber ortam ısısını korumak için yapılan masraflar da artıyor. Tüm bu zorluklardan kurtulmanın ve sağlıklı bir yaşam için hava kalitesini 24 saat analiz ederek artıran bir sistem olan Sercair tüm farklı hava temizleme cihazlarının görevini tek bir cihazda birleştiriyor. Kullanıcılara sunduğu bu özellikleriyle Dünya pazarında ve Türkiye pazarında bir ilke imza atan Sercair, kullanımlara bağlı olarak iç hava kirliliğinden kaynaklı sağlık problemlerini de minimize etmeyi hedefliyor.

Sercair, Kullanıcılarının Yaşam Kalitesini Arttırıyor!

Sercair'in iç mekânın nem düzeyini akıllı nem sensörleri ile algılayıp, cihazın içerisindeki nem üniteleri iletamamen otomatik olarak düzenlediğini ve ideal seviyede tuttuğunu bildiren marka Türkiye Satış Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi Burak Onkardeşler, ürünün bu özellik sayesinde hem bebekler hem de yetişkinler için rahat bir uyku imkânı da sağladığını ve kullanıcılarının yaşam kalitelerini arttırdığını söylüyor. Hava temizleme filtreleri ile zararlı bileşenleri hapseden Sercair'in, kirli havayı solumayı engellediğini aktaran Onkardeşler, ürünün iç mekanlarda gözle görülemeyen tozları, evcil hayvan tüylerini, yağˆ kokusunu, parfüm ve deterjan kokularını, polenleri, küf ve bakterileri yakaladığını da sözlerine ekliyor.

Sercair Ürün Özellikleri;

·Özel olarak tasarlanan sensörler sayesinde ortamda bulunan sıcaklık, nem, karbondioksit, karbonmonoksit, VOCs ve partikül miktarı analizi

·Aktif karbon, polen ve hibrit filtrleri ile oda havasını temizler ve hava içerisindeki küçük partiküller, polen, toz, koku partikülü, hayvan tüyleri ve bakterileri filtreler

·Tüm iç, dış hava sensör değerlerini, geçmişe dönük değerlendirip, analiz yaparak haftalık özetleme yapar

·Düşük güç sarfiyatı ve çok düşük ses seviyesi

·Sercair.App uygulaması sayesinde uyarı vererek, zamanında ve kolay filtre değiştirme

·Bir çok mod seçeneği. Eco, standat,performans,sessiz,Tatil mod geçişi

·Kolay anlaşılır filtre değiştirme süresi

·Anti-bakteriyel ve anti-alerjenik kullanım olanağı

·Sercair akıllı uygulama-APP

·Hassas hava kalite sensörleri

·Nem alıcı ve nemlendirme üniteleri

·Yeni nesil Polar Ionizer, UVC Led sterilizasyonu

·Ozon Jeneratörü

·Ön ısıtma ve ön sogˆutma

·Zehirli gaz sensörü

·Doğal koku ünitesi

Sercair için özel geliştirilen Sercair APP uygulaması ile yaşam alanı tüm akıllı cihazlardan her zaman izlenebiliyor ve yönetiliyor. Ayrıca bu uygulama üzerinden tüm iç, dış hava sensör değerlerini, geçmişe dönük detaylı analizler incelenebiliyor. Eco, standart, performans, tatil ve sessiz mod seçenekleri ile cihazın en uygun şekilde çalışması hedefleniyor.