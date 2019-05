Dünya'da her bir insana karşılık 1 ton plastik atık var

Marka bu yıl Run For The Oceans kampanyası kapsamında 8-16 Haziran'da Runtastic üzerinden kayıt yapıp koşan herkes için Parley Ocean School'a her km başına 1 dolar bağış yaparak toplamda 1,5 milyon dolara ulaşmayı hedefliyor.

8 Haziran'da New York'ta başlayacak ve 16 Haziran'da Şangay'da son bulacak etkinliklerin İstanbul ayağı ise 13 Haziran'da.

adidas Running, 2015 yılında işbirliği yaptığı Parley ile dünya sularının karşı karşıya kaldığı krizle ilgili farkındalığı artırmaya çalışırken, soruna çözümler de sağlamaya devam ediyor. 2016 yılında, geri dönüşümlü okyanus plastiklerinden elde edilmiş ilk performans ürünlerini yapan adidas, o dönemden itibaren büyük miktarda plastiğin okyanuslara girmesini engelleyerek 2018 yılına kadar altı milyon çift adidas x Parley ayakkabısı üretti.

2019'da adidas, plastik atık kirliliğine dikkat çekerek bu konuda bir önlem alınması için başlattığı Run For The Oceans kampanyasını bir üst seviyeye taşıyor. Bu yıl 1,5 milyon dolara yükselttiği hedefle küresel girişimin startını 8 Haziran 2019 Dünya Okyanus Günü'nde veriyor. 8-16 Haziran tarihlerinde dünyanın dört bir yanında Runtastic üzerinden kayıt yapıp koşan herkes için Parley Ocean School'a her km başına 1 dolar bağış yaparak toplamda 1,5 milyon dolara ulaşmayı hedefliyor.

adidas, 9 gün sürecek koşulara katılımla sağlayacağı bağış sayesinde okyanuslardaki kirliliğe karşı her zamankinden daha fazla genç insanı bir araya getirmeyi planlıyor. Parley Ocean School'a da bu gençlerin uzun vadeli ciddi bir tavır almalarını sağlamak, sahip oldukları bilgi, beceri ve donanımı artırmak amacıyla dijital bir müfredata ev sahipliği yapacak. Okul aynı zamanda gençlerin bir araya gelebileceği, fikirlerini paylaşabileceği ve etkinliklere, mentorlara ve araçlara erişebileceği dijital bir alan görevi de görecek.

adidas Running Genel Müdürü Alberto Uncini Manganelli şunları söyledi: "Karşılaştığımız deniz plastik krizi artık kritik derecede acil bir durum. Kullandığımız ve attığımız plastiklerle bu krizi her gün daha da büyütüyoruz. Her dakika, bir kamyona eşdeğer plastik atık okyanuslarımıza karışıyor ve 2050 yılına gelindiğinde bu, dünya okyanuslarında balıktan daha fazla plastik olabileceği anlamına geliyor. İstatistikleri biliyoruz ve sorunun farkındayız. Şimdi harekete geçmemiz gerek. 2016 yılında, geri dönüşümlü okyanus plastiklerinden elde edilmiş ilk performans ürünlerini yaptık ve 2018 yılına kadar altı milyon çift adidas x Parley ayakkabısı üretmeye devam ettik. Büyük yol kat ettik ve burada durmayacağız. Bu yıl için amacımız 11 milyon adet üretim yaparak büyük miktarda plastiğin okyanuslarımıza girmesini engellemek. Bir işletme olarak 2024 yılına kadar sadece %100 geri dönüştürülmüş polyester kullanmaya kendimizi adadık. Aldıkları kararların sadece sanayimizin değil, gezegenimizin de geleceğini nasıl etkilediğini düşünmeleri için işletmemize ve çevremizdekilere meydan okuyoruz."

Parley ile okyanus plastiğini ayakkabıya dönüştürerek deniz ortamları ve kıyı topluluklarından gelen büyük miktarlarda plastik atığın önüne geçen adidas, Run For The Oceans 2019 kapsamında tüm ürünlerinden saf polyester kullanımını tamamen kaldırma amacıyla 2024 hedefine doğru atılmış bir adım olarak Alphabounce + Parley'in yeni spor kıyafetlerini de tanıttı.

Harekete katılmak ve 8-16 Haziran tarihleri arasında Okyanuslar için Koşmak için, dünya çapındaki koşucular Runtastic (Joyrun) uygulaması üzerinden Run for the Oceans meydan okumasına katılarak kayıt olabilecek ve koşularını izleyebilecekler. Koşulan her bir kilometre için Parley Ocean School'a 1 dolar katkıda bulunacak (1,5 milyon dolar ile sınırlandı) olan adidas ayrıca New York, Barselona ve Şangay'da da etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Tüm dünyanın dikkatini çekmek amacıyla yapılan etkinlikler kapsamında ise İstanbul'daki organizasyon 13 Haziran'da gerçekleştirilecek.

