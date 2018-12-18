Dünya'da İnsani Yardımın 3'te 1'ini Türkiye Yapıyor

Çorum
Valisi Mustafa Çiftçi, dünyada geçen yıl yapılan toplam insani yardımın 27,3 milyar dolar olduğunu ve bunun üçte birini tek başına Türkiye
'nin sağlandığını belirtti.
Vali Çiftçi, 18 Aralık
Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu'nun, yüzlerce yıldır farklı din ve milletlerden milyonlarca mağdur ve mazlum göçmene yeni bir yuva, daha iyi bir yaşam için umut olduğunu bildirdi.
Çeşitli nedenlerden dolayı evlerinden uzaklaşma zorunda kalan insanların Türk Milletine sığındığının altını çizen Çiftçi, 1400'lü yılların sonlarında İspanya
ve Portekiz
'den kovulan Sefarad Yahudileri, 1830'larda Ruslardan kaçan Polonyalılar, 1850'lerden sonra Anadolu topraklarına gelen Kırım
Tatarları, Çerkez ve Gürcüler, 1878 yılında Bosna
topraklarından gelen savaş mağdurları, 1900'lerden sonra Balkanlardan gelen Türkler ve 2. Dünya Savaşından önce Nazi zulmü nedeniyle Almanya
'dan kaçan Yahudilere kucak açan ülkenin Türkiye olduğunun altını çizdi.
"Benzer şekilde son yıllarda ateş çemberine dönen bölgemizde kendi halklarına dahi acımadan bomba yağdıran siyasi iktidarlar; kadın, yaşlı, çocuk demeden insanları evlerinden sürgün eden eli kanlı terör örgütleri nedeniyle başta Suriye
'den olmak üzere 5 milyona yakın insan Türk Milletinin şefkatli kollarına sığınmıştır." ifadelerini kullanan Çiftçi, şunları kaydetti:
"Bu yolda göç yükünün altına girmekten korkan dünyanın en zengin bazı ülkeleri ile Birleşmiş Milletler
ve uluslararası toplumun yok denecek kadar az maddi yardımlarına rağmen Türkiye, 2018 yılı Küresel İnsani Yardım Raporuna göre 2017 yılında milli gelirine göre yaptığı 8 milyar dolar yardım ile dünyada en çok insani yardım yapan ülke olmuştur. Dünyanın en zengin ülkesi ABD
ise 6,5 milyar dolar ile ikinci olmuştur. Sonuç olarak Dünyada geçen yıl yapılan toplam insani yardım 27,3 milyar doları bulurken, bunun yaklaşık üçte birini tek başına Türkiye sağlamıştır.
Bu bakımdan, necip milletimiz topraklarımıza sığınan göçmenleri bir rakam yahut istatistikten ibaret görmemiş, Yüce Dinimiz ve binlerce yıllık kadim Türk gelenek ve adetlerimiz ile diline, dinine, ırkına, bakmadan savaş ve zulümden kaçarak kendisine sığınan bu insanlarla hiç çekinmeden evini ve aşını paylaşmış, Onlara Ensarlık yapmıştır. Çünkü biz inanıyoruz ki her göç bir insan, her insan bir göçtür ve yine Türkiye'nin gönül dünyasının coğrafi sınırlarından çok daha geniş, hepimizi içine alacak kadar büyük olduğunu biliyoruz."
Çorum,Türkiye
Kaynak: AA