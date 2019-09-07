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Dünya'da nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu Adıyaman'da görüldü

Dünya'da nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu Adıyaman'da görüldüADIYAMAN - Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından bir ikametin bahçesinde dünyada nesli tükenmekte olan ve nadir görülen Hint gölet balıkçıl kuşu (Indian pond heron) görüldü.

07.09.2019 14:29
Dünya'da nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu Adıyaman'da görüldü
ADIYAMAN - Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından bir ikametin bahçesinde dünyada nesli tükenmekte olan ve nadir görülen Hint gölet balıkçıl kuşu (Indian pond heron) görüldü.
Yeni Mahalle Şehit Hasan Aydoğdu Parkı yakınlarında bulunan bir ikametin bahçesinde farklı bir kuş olduğunu fark eden vatandaşlar, kuşa yaklaşarak biraz inceledi. Kuşun dünyada nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu fark eden vatandaşlar Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayarak durumu anlattı. Uzun gagası ve devetüyü rengiyle dikkat çeken kuş için harekete geçen ekipler, belirtilen adrese gelerek kuşu bir süre inceledi. Oldukça saldırgan hareketlerde bulunan Hint gölet balıkçıl kuşu, ekipler tarafından getirilen kafes içerisine konuldu. Nesli tükenmekte olan kuş, koruma altına alınarak Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Dünya'da nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu Adıyaman'da görüldü

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Genel

Kaynak: İHA

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