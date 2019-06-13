Dünya'da ve Türkiye'de LPG kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor

Devlet tarafından yapılacak düzenlemelerle LPG'li araç kullanımının artacağını belirten dünyanın lider LPG dönüşüm kiti üreticisi BRC'nin Türkiye CEO'su Kadir Örücü, "LPG'li araçların kapalı otoparka girmesinin önündeki engelin kaldırılması ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV), köprü ve otoyol geçişlerinde indirim yapılması durumunda LPG'li araç kullanımını yüzde 50 artacaktır." dedi.

Japonya'da 1980'den bu yana ticari taksilerde LPG kullanımı zorunlu hale geldi. İtalya'da LPG dönüşümü yaptıran araçlar 3 yıl vergiden muaf tutuluyor. Belçika'da ise LPG kullanan araçlardan vergi alınmıyor. Avustralya'da 1992 yılından itibaren LPG kullanıcılarından 5 yıllık vergi muafiyeti uygulanıyor. Türkiye isediğer ülkelere kıyasla yeterli teşvik olmamasınarağmen Dünya'da LPG kullanımında Güney Kore'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye'de LPG kullanımında artacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre trafiğe kayıtlı 12 milyon 437 bin 250 adet otomobilin yüzde 37,8'ini oluşturan 4 milyon 703 bin 163 araç LPG kullanıyor. Bu verilerin devlet tarafında verilen teşvikler ile yüzde 50 artacağını belirten BRC Türkiye CEO'su Kadir Örücü, "LPG'nin çevre dostu olması ve araç sahiplerine sağladığı ekonomik avantajından dolayı birçok ülkede talep görüyor. Ülkemizde LPG'li araç kullanımı benzinli ve dizel araca kıyasla lider konumda. Devlet tarafından gerekli teşviklerin verilmesiyle dünyada LPG kullanımında ilk sırada yer alacağımızı belirtebilirim." dedi.

LPG teşvikleri artmalı

LPG ekonomik avantajının yanında en önemli özelliği ise iklim değişine neden olan sera gazını salgılamıyor olması. LPG'nin doğaya ve insana olan katkılarını saymakla bitiremeyen Örücü, "Çoğu hidrokarbon yakıtlara göre LPG'nin karbon-hidrojen oranı düşüktür. Dolayısıyla ürettiği birim enerji başına çok daha az karbondioksit (CO2) açığa çıkar. LPG diğer hidrokarbon yakıtlara göre daha fazla enerji üretir. Avrupa Birliği ülkelerinde 2020 yılı için konulmuş hedefe göre, otomotiv yakıtları içinde LPG otogazın günümüzde yüzde 2 olan payının yüzde 10'a çıkarılması öngörülmektedir. Ülkemizde LPG otogaz otomotiv yakıtları arasında yüzde 12'lik bir paya erişmiştir. Bu açıdan Türkiye, Avrupa Birliği'nin 2020 hedefini şimdiden yakalamış ve geçmiştir" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler