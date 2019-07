Dünya dalış dekortmeni Ercümen'den doğru nefes teknikleri

Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde nefes teknikleri eğitimi veriyor.Polonyalı dalış rekortmeni Emilia Biaa ile birlikte Antalya'nın Kaş ilçesinde serbest dalış eğitimleri veren Şahika Ercümen, Ayvalık'ta da Cavlıhane Butik Otel'de verdiği nefes teknikleri çalışmalarıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Doğru nefes nasıl alınır, stres, öfke, kaygı, kriz yönetimi gibi durumlarda nefes çalışmasının önemi, konsantrasyon, performans ve motivasyon artırıcı nefes teknikleri konularında eğitimler veren Ercümen, meditasyon konusunda da kursiyerlerini bilgilendiriyor.Şahika Ercümen, 20 seneyi aşkın bir süredir profesyonel sporcu olduğunu, dalış alanında yeni sporcuların yetişmesini sağlamayı hedeflediğini kaydederek, "En büyük gayem herkesin kendisini suyun içerisinde rahat hissetmesini ve kendisini kurtaracak şekilde yüzme öğrenebilmesini sağlayabilmekti. Buna katkı olabilsin diye dalış eğitimlerine başladım. Bana en çok yöneltilen sorular, 'Sen 6 dakika nefes tutabiliyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun? Neler yiyip ne içiyorsun?' şeklinde oluyor. Bu yüzden de, birkaç dakika da olsa insan nasıl nefes tutabilir ya da suyun içerisindeyken başına olumsuz bir şey geldiğinde, kendisini nasıl kurtarabilir? Bu, basit eğitimleri de içeren bir dalış eğitimi. En önemlisi de doğru nefes nasıl alınır? Aslında bizim bu yöndeki gayemiz, her gün binlerce kez alıp-verdiğimiz nefesin kalitesini arttırabilmektir. Doğru nefes nasıl alınır, doğru tekniklerle bu nasıl geliştirilir? Kursiyerlerimizle bu çalışmaları yapıyoruz" dedi.İnsan vücudunun binlerce kez nefes alıp-verme işlemini gayri ihtiyari ve otomatik olarak yaptığını kaydeden Ercümen, "Biz o binlerce kez alınan nefesi ne kadar doğru ve kaliteli olarak alırsak, o kadar organlarımız oksijenle birleşiyor ve bedenimiz daha verimli çalışıyor. Bu bizim bütün hayatımızı olumlu etkiliyor. Yaptığımız işleri, bedenimizi daha sağlıklı hale getiriyor. Bu metotları önce sağlık için yaparken, benim yaptığım gibi sporda konsantrasyon veya sporumuzu daha iyi yapabilmek için de faydalı. Ama herkesin doğru nefes almaya ve her gün binlerce kez aldığı o nefesi ne kadar doğru olarak alırsa, o kadar hayat kalitesini arttıracağını bilerek nefes almasına ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.Sadece rekor kırmaya odaklanmadığını vurgulayan Şahika Ercümen, "Hedeflerimden birisi; özellikle genç kızlarımızın, genç sporcularımızın sanatla, bilimle, sporla daha çok buluşmasına vesile olabilmek. Kendi adıma onları spora, daha çok da su sporlarıyla tanıştırmak istiyorum. Bu anlamda elimi tam da taşın altına koydum" açıklamasında bulundu.Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu hatırlatan Ercümen, "Çok güzel nehir ve su kaynaklarımız var. Fakat o kadar çok suda boğulma vak'ası yaşanıyor ki, bunların önüne acilen geçilmesi lazım. Biz öncelikle yüzmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Ama kişinin başına bir şey geldiğinde; mesela bir anda dalga çıktığında, geriye dönemediği durumlarda, akıntıya kapıldığına veya su yuttuğu için nefes alamadığı durumlarda ne yapması gerektiğine ilişkin bilgilendirme çalışmaları da yapıyoruz. Egzersizler yapıyoruz. Birisinin yanında böyle bir şey meydana geldiğinde nasıl müdahale edilebilir, bunu öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü her şeyden önce sağlık zaten. Bu durumlarla karşılanıldığında hepimizin ne yapılacağını bilerek hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Özellikle de deniz kenarında yaşayan insanların bu bilgileri özellikle bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizde bunları anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.Şahika'nın en büyük yardımcısı Emillia Biata da rekortmen bir sporcu. - BALIKESİR