Haberler» Güncel» Haber

Dünya'dan 6 kat büyük yaşama uygun gezegen keşfedildi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzak bir güneş sisteminde yaşam için uygun koşullara sahip gezegen keşfetti.

01.08.2019 16:39 Dünya'dan 6 kat büyük yaşama uygun gezegen keşfedildi
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzak bir güneş sisteminde yaşam için uygun koşullara sahip gezegen keşfetti.
ScienceDaily'nin haberine göre, NASA'nın öte gezegen keşif uydusu TESS, Güneş Sistemi'nden 31 ışık yılı uzaklıkta "GJ 357 d" adı verilen bir süper gezegen keşfetti.
Dünya'dan yaklaşık 6 kat büyük gezegenin yıldızının, "Goldilocks" olarak adlandırılan yaşanabilir kuşağında yörünge dönüşü yaptığı belirtildi.
GJ 357 d'nin yıldızına olan mesafesinin, atmosfer basıncının uygun olması halinde gezegenin yüzeyinde suyun sıvı halde bulunmasına olanak tanıyabileceği de kaydedildi.
Keşifle ilgili ayrıntılar "Astronomy&Astrophysics" adlı dergide yayımlandı.

NASA, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:27   AYM'DEN 'ŞİDDET UYGULAYAN' İBARESİNİN MASUMİYET KARİNESİNİ İHLALE YOL AÇTIĞI KARARI
18:27   Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz'ün görev...
18:26   Başkan Mızraklı: "Kent, tekstil alanında önemli bir merkeze dönüşebilir"
18:26   Konya Ereğli'de belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
18:26   SİVAS Elektrik akımına kapılan Muhammet Emin kurtarılamadı
18:25   YADEM ile yaşlılar daha huzurlu
18:25   Gürcistan'da piyasaya sahte para süren Türk vatandaşı gözaltına alındı