Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF), iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için düzenlediği "Dünya Dayanışma Saati" etkinliği çerçevesinde, tarihi Brandenburg Kapısı'nın ışıkları bir saat süreyle kapatıldı.

Kaynak: AA