Dünya Değişim Akademisi 122. Merkezini Açtı!

"Kendini değiştir dünyan değişsin, dünyanı değiştir dünya değişsin" sloganı ile kısa zamanda Türkiye'den yurt dışına açılan kuruluş, dünyanın en güçlü değişim tekniklerini uyguluyor. Akademi'nin tam donanımlı Değişim Uzmanları Ankara'nın kalbi Çankaya Güzeltepe'de de hizmet verecek.

Hayallerinizi ertelemeyin, engellerinizi değişerek aşın diyen Uzmanlardan etkili bir mesaj var: "Eğer hayatınızı değiştirmek için bir değişim yaşamak istiyorsanız, önce değişime karşı olan direncinizin farkına varın. Değişimin önündeki en büyük engel alışkanlıklardır. Birey değişime uyum sağlayıp başarılı olmak için alışkanlık zindanından çıkmalı ve alışkanlıklarının üstesinden gelebilmelidir."

Yeni açılan mekanda temel olarak Nefes, Biyoenerji, Vücut Çalıştırma, Konsantrasyon, Derin Gevşeme çalışmaları sunulacak olup Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma, Depresyondan Özgürleşme, Kıskançlık Kontrolü, Başarı, Kendini İfade Etme, İletişim Sanatı gibi arayışlarınıza uygun pek çok etkili Değişim Sanatı programından faydalanma imkanı olacak.

Değişim için kararlı olanların ilk adresi Dünya Değişim Akademisi'nin, artık Ankara Güzeltepe'de de pratik ve teorik sunumları ile bilgili, deneyimli, motivasyon dolu Değişim Uzmanları var. İçinizdeki değişim ateşini yakabilir, daha aydınlık, mutlu yarınlara adım atabilirsiniz.

Dünya Değişim Akademisi'nde, kurucularının 55 yıllık bilgi ve deneyimi ile 50'den fazla Değişim Sanatı programı uygulanıyor. Bireyin değişimi ve gelişimi üzerine uygulanan Değişim Sanatı programları Değişim Uzmanları tarafından sunuluyor.

DEĞİŞİM SANATI NEDİR?

Her insan kendine has yetenekler hazinesi ile doğar. Fakat çok az insan bu hazineyi keşfeder ve hayata geçirir. Çoğunluk ise günümüzün yaşam dinamiği içinde bu hazineyi keşfedemediği ve hatta fakına bile varmadığı bir yaşam sürdürür.

Değişim Sanatı, insanın içindeki bu hazineyi keşfetmesi ve hayata geçirmesi için sunulan teorik ve pratik çalışmalar bütünüdür. Değişim bir yaratıcılık patlamasıdır.

Değişim tesadüfi olmamalı, bilinçli olmalıdır. Yaşamı yok eden her şey engellenmeli ve yaşamı var eden her şey desteklenmelidir. Değişim sayesinde yaşamı çirkinleştiren ve zayıflatan şeylerin yerine yaşamı güzelleştiren ve güçlendiren şeyler geçer.

İnsan, bu hayata yeni geldiğinde yani bebekken kendi öz doğasına en yakın haldedir. Fakat yaşamın dinamikleri çocuğun bu öznelliğini bozar; onu korkular, kaygılar, hırslar, beklentiler, hayal kırklıkları içine hapseden yargı ve inanç kalıpları ile doldurur.

DEĞİŞİM SANATI PROGRAMLARI NELERDİR VE İNSANA NE KATAR?

Değişim Uzmanları liderliğinde uygulanan Değişim Sanatı programları, bireyin kendi öz doğasını keşfetmesini ve potansiyellerini harekete geçirmesini sağlar. Böylece yaşam sonsuz olanaklar sunan bir maceraya dönüşecektir. İnsan coşku ve heyecan ile yaşama sarılacak ve geride kalan tek bir an için bile pişmanlık ya da kayıp duygusu yaşamayacaktır.

Aşk, Sağlıklı Cinsellik, Ebeveyn Olma, Affetme gibi konularda uygulanan Değişim Sanatı programları insana hep özlediği ve aradığı aşk ve aile hayatını sunacaktır.

Korkuları Aşma, Kıskançlıktan Özgürleşme, Öfkeden Özgürleşme, Nefretten Özgürleşme gibi Değişim Sanatı programları ise bireyin baskıladığı ve bu nedenle içinde biriken, böylece negatif düşünce ve davranış kalıplarına neden olan olumsuz enerjileri atmasını ve daha hafif ve mutlu bir hayat sürmesini sağlayacaktır.

Sezgili Olma, Tekamül, Anda Kalma, Farkındalık, Kendini Bilme gibi Değişim Sanatı programları sayesinde ise birey görünenin arkasında gizli olanı fark edip keşfedecek ve aslında görünen ile gizli olanın derinde bütün teşkil ettiğini, bölünmenin sadece yüzeyde olduğunu anlayacaktır.

Liderlik, Motivasyon, Organizasyon ve Strateji Geliştirme, Zaman Yönetimi gibi pek çok konuda oluşturulan Değişim Sanatı programları ise iş ve kariyer yaşamında bireyi olmak istediği yere taşıyacaktır. Kişi, bireysel ya da grup halinde elde edilen kazanımların aslında tüm insanlığa ait olduğunu anlayacak ve bundan keyif alacaktır.

Başarı, Özgüven, Cesaret, Güç, Sorumluluk, Özgürlük gibi kavramlar üzerine oluşturulan Değişim Sanatı programları, bireyin elde ettiklerinin daha sorumlu olması için kendisine verildiğini anlamasını sağlayacaktır.

Ve daha pek çok Değişim Sanatı programı, Değişim Uzmanları rehberliğinde bireye aradığı hayat yolunu bulması ve bu yolda güven ve kararlılıkla yürümesi için gerekli olan değişimi yaşatarak, eski kabuğundan sıyrılıp yepyeni bir insan olması için rehber olacaktır.

Dünya Değişim Akademisi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile birlikte Değişim Uzmanlığı Sertifika programları uygulamaktadır. Değişim Uzmanı olmak isteyenler için açılan yeni dönem kurs tarihleri :

12-19 Aralık 2018

11-18 Mart 2019

15-22 haziran 2019