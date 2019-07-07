07.07.2019 22:58
Haberler» Güncel» Haber

Dünya Değişim Günü İzmir'de kutlandı

Dünya Değişim Günü İzmir

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) yetkilileri tarafından düzenlenen 7 Temmuz Dünya Değişim Günü kutlandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) yetkilileri tarafından düzenlenen 7 Temmuz Dünya Değişim Günü kutlandı.
İzmir'de, '7 Temmuz Dünya Değişim Günü' nedeniyle vatandaşlar Karşıyaka ilçesinde bulunan Bostanlı Seyir Terasları'nda bir araya geldi. Geçen yıl 'Değişim Nefesle Başlar' temasıyla kutlanan Dünya Değişim Günü, bu yıl 'Çevre Bilincinde Değişim' temasıyla kutlandı. Saat 19.30'da başlayan etkinliğe katılan İzmirlilere, doğru nefes alıp vermenin rutin hayatta pozitif bir katkı sağlandığı bilgisi aktarıldı. Bu amaçla etkinliğe katılanlara, doğru nefes alıp verme hakkında uygulamalı bilgi verildi.
Bu arada deniz manzarasına karşı yapılan nefes egzersizlerinin yanı sıra Bostanlı Seyir Terasları'na kurulan sahnede müzik grubu konser verdi. Vatandaşlar, müzik grubunun çaldığı parçalara eşlik ederken, bir yandan da dans etti. Saat 21.30'da kutlamalar sona ererken ULUDEF İzmir Temsilciliği,  İzmirlilere çevre bilincini arttırmak amacıyla fidan dağıttı.


- İzmir
Kaynak: DHA
Karşıyaka, İzmir, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:00   DHA YURT BÜLTENİ - 18
23:00   Yunanistan'da seçimi kaybeden Çipras'tan açıklama
22:58   Dünya Değişim Günü İzmir'de kutlandı
22:57   ŞİŞLİ'DE TRAFİKTE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜYE TEKME TOKAT SALDIRDILAR
22:52   Malta, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenleri "şartlı" aldı
22:51   9 kişi kayalıklarda mahsur kaldı
22:44   Suudi Arabistan'dan Filistinli şehit yakını bin kişiye "hac hediyesi"