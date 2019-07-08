08.07.2019 06:45
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Dünya Değişim Günü Marmaris'te kutlandı

Dünya Değişim Günü Marmaris

Kaynak: DHA
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07:24   İZMİR Sefer iptal oldu, İzmir'den Ankara'ya uçamadılar
07:07   Dünya Değişim Günü, Marmaris'te kutlandı
07:04   Sefer iptal oldu, İzmir'den Ankara'ya uçamadılar
06:45   Dünya Değişim Günü Marmaris'te kutlandı