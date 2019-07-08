08.07.2019 06:45
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Dünya Değişim Günü Marmaris'te kutlandı
Kaynak: DHA
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Çanakkale Boğazı'nda devasa vatoz görüntülendi
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Dünya Değişim Günü Marmaris'te kutlandı
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