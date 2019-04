Dünya Devinden Bursa'da Yeni İnovasyon Merkezi

Kaynak: İHA

1.4 milyar dolar büyüklüğü, 18 bin çalışanı, 45 ülkede gösterdiği faaliyetleri ve 40 bin müşterisi ile 260 yıldır dünyanın en büyük iplik üreticisi olan Coats, Bursa Fabrikasının 50. yılını dünyadaki 3. Inovasyon Merkezi açılışı ile kutladı. Açılışa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.Her 3 saatte aya gidip gelecek kadar iplik üreten ve dünyanın en büyük iplik üreticisi olan İngiliz markası Coats, Bursa Fabrikası'nın 50.yılını, 2 milyon dolar yatırım değerine sahip İnovasyon Merkezi açılışı ile kutladı. 1952 yılından bu yana faaliyet gösteren Coats, İstanbul operasyonlarını 1968 yılında Bursa'ya taşıyarak Türkiye'den dünyaya inovasyon üretiyor.Günlük hayatımızın bir parçası olan kıyafetlerin, ayakkabıların ve çantaların ipliklerini üreten ve her insana temas ettiklerini belirten Coats CEO'su Rajiv Sharma, "Dünyanın en büyük iplik üreticisiyiz ve 50 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğimiz için çok mutluyuz. Önce İstanbul'da 1952 yılında başlayan yatırımlarımız 1968 yılında Bursa fabrikamız ile devam etti. Bursa'da olmaktan gurur duyuyoruz. İplik, kumaş ve fermuar üretimini Bursa'dan dünyaya yapıyoruz. Yüzde 60 ihracat yüzde 40 iç piyasa için çalışıyoruz. 2004 yılından bu yana otomotiv, enerji sektörü ve medikal gibi sanayi alanları için de hizmet veriyoruz. 1.4 milyar dolar büyüklükteki şirketimizde 18 bin çalışanımız bulunuyor. Bunun 935'i Bursa'da hizmet veriyor. 45 ülkede hizmet veren markamızın 3. İnovasyon Merkezi açılışı için Türkiye'yi seçtik. Kuzey Amerika, Çin ve ardından EMEA bölgesi için en doğru yerin Türkiye olduğuna kanaat getirdik" dedi.Bir çok ülke ve şehir tercih seçenekleri olmasına rağmen İnovasyon Merkezi için Bursa'yı tercih ettiklerini belirten Sharma, "Bursa'yı tercih ettik çünkü Bursa'da yetenek bol miktarda var. Mühendisler var. Fizik ve Kimyacılar var" dedi."Türkiye pek çok alanda bir güç olma yolunda"Türkiye'nin dünyanın 4. büyük kumaş ihracatçısı olduğunun altını çizen Sharma, "Türkiye'deki ekibimize çok güveniyoruz. Dönüşüm ve değişime açık bir ekibimiz var. Türk insanı zeki ve yenilikçi. Özellikle otomotivde ve fiber optikte sağlanan başarılar bizi daha da heyecanlandırıyor. Tüm tarihlerin ve kültürlerin buluşma noktası olan bu sanayi ülkesinde yeni yatırımlar ile var olmaya devam edeceğiz" diye vurguladı.Türkiye'nin doğu ile batının aynı zamanda tarih ile geleceğin birleştiği bir ülke olduğunu dile getiren Sharma,"Bu bizim için çok önemli üretimimizin yüzde 50'sini geleneksel tarihi üretim dediğimiz kıyafet ve ayakkabı üzerine, diğer yüzde 50'sini otomotivden enerji sektörüne kadar sanayi üretimine yapıyoruz" şeklinde konuştu.İnovasyonda da dünya lideri"Dünyanın her yerinde "Coats Bursa'da üretilmiştir" yazısı görülebileceğini ve bunun çok büyük bir başarı olduğunun altını çizen Sharma, İnovasyon Merkezi ile Bursa'nın bir üst lige çıktığını belirtti. 50 kişinin istihdam edildiği İnovasyon Merkezi'nin 2022 yılı için de pek çok hedefi bulunuyor.2011 yılında 6 sigmayı benimseyen ilk şirket olduklarını belirten Sharma, "Dünyanın ilk çevre dostu polyesterini üreten şirketiz. Yenilenebilir enerji kullanımını artırarak ve su tüketimini yüzde 45 azaltarak çevreye olan etkimizi de en aza indirdik. 2024 yılında kıyafet için ürettiğimiz ipliklerin yenilenebilir ürünlerden gelmesini hedefliyoruz. Su kullanmadan boyama yapan bir start up çalışmamız var. 2 milimden 50 milim kalınlığa kadar yaptığımız ipliklerin yüzde 50'si sanayi, yüzde 50'si kıyafet sektörü için üretiliyor. 2018 yılı itibariyle kendimize iddialı bir hedef koyduk. 2018 ve 2022 yılı gerçekleşecek satış artışı hedefinin yarısının yeni ürünlerden olmasını, var olmayan ürünlerden gelmesini hedefledik. Tüm bu çalışmaları Bursa İnovasyon Merkezi üzerinden yürütmeyi planlıyoruz. İlerleyen dönemde araç kompozitlerinde de olacağız" dedi.Bursa yatırımlarla büyümeye devam edecekBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş açılışta yaptığı konuşmada özellikle Bursa'nın gelişimine katkı sağlayan Coats yönetimine ve çalışanlara duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bursa'nın Türkiye'nin en büyük sanayisi arasında yer aldığını ve çalışmalarına hızla devam edeceklerini belirtti.Açılışın ardından davetlilere tesisler gezdirildi. Coats'ın 260 yıl önce ürettiği ürünlerinin dahi yer aldığı İnovasyon Merkezi'nde araştırma geliştirme projeleri ile detayları paylaşan Coats Performans Malzemeleri EMEA Genel Müdürü Richard Ridewood, ise son 5 yılda yüksek teknoloji ve inovasyonla ürettikleri ürünlerle ön plana çıktıklarını söyledi.Ridewood, yanmaz elyaf ve ipliklerle üretilen kumaşlar ve iş elbiseleri ile karbon fiber ve polimer karıştırılarak üretilen dayanıklı ve esnek kompozitleri konuklara tanıttı. Tekstil sektöründen otomotiv sektörüne pek çok alanda üretim yaptıklarını anlatan Ridewood, Daha az su ve enerji tüketimiyle en az fire ile üretim istiyoruz. Yüzde 100 geri dönüşümlü materyalimizle piyasada ciddi bir alıcımız var. 2024'te tüm dikiş ipliklerini dönüştürülebilir olarak piyasaya sunacağız. Pet şişenin dönüştürülmesi ile tişörtler elde ediyoruz. Renklendirmiyoruz, dönüştürdüğümüz ürünün renginde malzeme üretiyoruz. Dünyadaki bütün lokasyonlarımızın çevreye olan etkilerini online olarak izliyoruz. Lokal ve riskli limitlerle dışarıya ne verdiğimizi kontrol altında tutuyoruz" dedi. - BURSA