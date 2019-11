Dünya diş hekimliği oskarı Türk doktorun oldu

Dünya çapında 'Diş Hekimliğinin Oskarı' olarak bilinen 'İnternational Award of Excellence' ödülü ilk kez bir Türk doktora verildi. Gerçekleştirdiği başarılı işlerle yurt dışında adından sıkça söz ettiren Türk Diş Hekimi Dr. Eyüp Çelik, Londra Parlementosunda aldığı ödül ile başarılarına bir yenisini daha ekledi.Türk diş hekimliğini yurt dışında da temsil eden Dr. Eyüp Çelik, başarılarına bir yenisini daha ekledi. İngiltere'nin Londra şehrinde her yıl düzenlenen ve 'Diş Hekimliğinin Oskarı' olarak bilinen İnternational Award of Excellence ödülü Türk Diş Hekimi Dr. Eyüp Çelik'e verildi. İngiltere Parlementosu Binasında gerçekleşen ödül törenine alanında uzman birçok doktor, akademisyen ve İngiltere Parlemento üyesi katıldı.PLANLI VE TİTİZ ÇALIŞMADiş hekimliği ve tıp alanındaki başarılı doktorlara verilen bu ödülü ilk kez bir Türk doktoru almış oldu. Ödüle layık görülmekten dolayı mutluluğunu dile getiren Dr. Eyüp Çelik "Bu başarıyı; hedeflerimi doğru belirleyerek bu hedefler doğrultusunda planlı, özverili, titiz ve sıkı çalışmaya borçluyum" açıklaması yaptı.(İHA)