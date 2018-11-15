İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü
nedeniyle Avrupa
'nın en yüksek ikiz kulelerinden Folkart Towers
'ın açık hava ekranlarına mesajlar yansıtıldı.
Ekranlarda "Diyabet her aileyi ilgilendirir" ve "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" yazıları yer aldı.
İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı
'nın talimatıyla bu yıl kent genelinde Dünya Diyabet Günü kapsamında farklı etkinliklere imza attıklarını söyledi.
İl Sağlık Müdürlüğü binası ve kentin önemli meydanlarında vatandaşları diyabet konusunda bilgilendirip, şeker ölçümü yaptıklarını belirten Salnur, "Dünya Diyabet Günü'nün bu yıl da teması 'diyabet ve aile'. Diyabetle mücadelede en önemli unsur spor yapmak ve düzenli beslenmek." dedi.
Salnur, günümüzde 425 milyondan fazla insanın diyabetle yaşadığına, bu sayının her geçen gün arttığına dikkat çekti.
Diyabetin önlenebilir olan çeşidinin Tip 2 olduğunun altını çizen Salnur, şunları kaydetti:
"Halen diyabetle yaşayan 2 kişiden 1'i tanı almamıştır ve bu bireylerin çoğu Tip 2 diyabetlidir. Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tüm aileler diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilenmektedir ve bu nedenle her tür diyabet için belirti, semptom ve risk faktörleri hakkında farkındalık erken teşhis etmede hayati öneme sahiptir."
İl Sağlık Müdürlüğü,İzmir
15 Kasım 2018 Perşembe 12:09