Dünya Diyabet Gününde Gözler Ailelerin Üzerinde

Araştırmalardan elde edilen sonuçlar, sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesiyle, Tip 2 diyabet vakalarının %80'inin önlenebilir olduğunu vurguluyor. Sağlıklı beslenme alışkanlığı, diyabetin dünyadaki aileler üzerindeki korkutucu etkisini azaltmaya yardımcı olarak önemli bir rol oynuyor. Yetişkinler arasında erken ölümlerin %70'i, ergenlik döneminde benimsenen alışkanlıklardan kaynaklanıyor[i]. Bu bağlamda tüketicilerin düşük glisemik beslenme düzenlerine mümkün olduğunca erken bir zamanda başlamalarına yardımcı olmak sektörün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Karbonhidrat açısından zengin ve aynı zamanda kan şekeri seviyesini düşük tutan bir beslenme düzeni, tüm yaş grupları için Tip 2 Diyabet riskinin azaltılmasına yardımcı olarak, diyabet hastalarının da kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmalarına destek veriyor. Günlük beslenmede uygulanan küçük değişiklikler büyük farklar yaratabiliyor. Karbonhidratların vücuda glikoz verilmesindeki önemi düşünüldüğünde, bu bağlamda doğru bileşen seçiminin yapılması anahtar rol oynuyor.

BENEO Yasal Düzenlemeler ve Beslenme İletişimi Başkan Yardımcısı Anke Sentko, "BENEO'nun tamamı AB sağlık beyanlarına sahip hindiba kökü lifleri; inülin ve oligofruktoz, yavaş salınımlı karbonhidratı izomaltuloz (Palatinose ™) ve şeker ikamesi ISOMALT gibi bileşenleri kan şekeri tepkisini azaltmaya yardımcı oluyor. Fizyolojik etkiyi geliştirmek için gıda ve içecek üreticilerinin bu bileşenleri ürünlerinde tercih etmesi, mükemmel tadı korurken, tüketicilerin kan şekeri tepkilerini düşürmelerine ve bu küresel sorunu çözmelerine yardımcı oluyor" diyor.

Ailelerinin beslenme düzenlerini iyileştirmeye yardımcı olarak diyabet gibi hayat kalitesini etkileyen, bulaşıcı olmayan hastalıkların riskini azaltmak gıda sektörünün sorumlulukları arasında yer alıyor. Bu beyanların ambalajlar üzerinde daha etkin bir şekilde kullanılmasıyla üreticiler ve perakendeciler, dünyadaki bütün ailelerin faydasına, tüketicilerin diyabeti önlemesine, kontrol edebilmesine yardımcı olabilirler.