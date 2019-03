Dünya Down Sendromlular Günü" Etkinliği

Kaynak: AA

Down sendromlu çocuklar, "Dünya Down Sendromlular Günü" etkinliğinde mankenlerin saçlarını keserek kuaförlükteki hünerlerini sergiledi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği ve Ankara Artistik Kuaförler Derneği ev sahipliği yaptı.Down Sendromlu çocukların zeybek gösterisiyle başlayan etkinlikte, daha sonra kuaförlük eğitimi alan Down Sendromlular mankenlerin saçlarını kesti. Çocukların başarılı saç kesimleri izleyicilerden alkış aldı.Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği Başkanı Dilek Koçak Tozlu, etkinliğin çocukların gelişimine olumlu etki yaptığını belirterek, "Çocuklarımız 2 aydır kuaförlük eğitimi alıyorlar. Bu da özgüvenlerinin gelişmesi, kendilerine toplumda bir yer edinmeleri açısından çok önemliydi." dedi.Çocukların eğitim süreci hakkında da bilgi veren Tozlu, "Önce saçlara dokunamıyorlardı ama şimdi inanılmaz modeller yapabilir hale geldiler. Mesleki eğitim açısından da çok faydası olduğunu düşünüyorum bu sürecin. Bu organizasyondan sonra da devam edeceklerdir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı."Çocuklarımızı asistan olarak yanımıza almak istiyoruz"Ankara Artistik Kuaförler Derneği Başkanı Ali Özpolat ise çocukların performanslarının kendisini şaşırtmadığını dile getirerek, "Onları bırakmayacağız, çocuklarımızı asistan olarak yanımıza almak istiyoruz." diye konuştu.