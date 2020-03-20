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Dünya Down Sendromu Günü

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

20.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:32
Dünya Down Sendromu Günü
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Bilgin, mesajında, down sendromlu çocukların sadece bugüne özgü değil her gün hatırlanması gerektiğini belirtti.
Down sendromlu bireylerin toplum için özel insanlar olduğunu bildiren Bilgin, mesajında şunları kaydetti:
"Onların hayata sarılmaları, eşit şartlarda yaşamaları ve eşit koşullarda eğitim almaları önem arz eden bir husustur. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Onlar tebessümleriyle, sevinç ve mutluluklarıyla, hayata neşeyle sarılmalarıyla etrafa pozitif enerji veren değerli bireylerdir. Down sendromlu çocuklarımızın sevgileri sonsuz, saf ve gerçektir. Sizi karşılıksız severler ve size gerçekten sevmenin ne kadar anlamlı ve güzel bir şey olduğunu hatırlatırlar. Down sendromlu çocuklarımız toplum tarafından dışlanmazlar ve diğer çocuklar gibi eşit haklara sahip olurlarsa hayatları daha anlamlı ve eğlenceli hale gelir. Onlar meslek edinebilir ve kendi hayatlarını idame ettirebilirler. Yeter ki bizler onlara karşı biraz daha fazla duyarlı davranalım ve farklılıklarının farkında olalım."

Kaynak: AA

Etiketler : Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel

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