02 Aralık 2018 Pazar 10:33



02 Aralık 2018 Pazar 10:33

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.Gürkan, mesajında, dünyada ve Türkiye'de engelli vatandaşların her birey gibi kimseye muhtaç olmadan hayatlarını devam ettirebilmelerin en temel insan hakkı olduğunu belirtti.Yarın Dünya Engelliler Günü nedeniyle Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim programları ile merkezde eğitim gören öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan sergisinin açılışını yapacaklarını ifade eden Gürkan, açıklamasında şunları kaydetti:"3 Aralık aslında bir farkındalık günüdür. Engelli vatandaşların da bu dünyada, bu ülkede, bu kentte yaşayan her birey gibi kimseye muhtaç olmadan hayatını devam ettirebilmesi en temel insan hakkıdır. Engellilerin sorunları, yalnızca kendilerinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, yerel yönetimlerin kısacası tüm insanların ortak sorunudur, ortak sorumluluğudur. Belediye olarak bu sorumluluğumuzun bilinciyle engelsiz bir kent yaratmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz, onlar için birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bunlardan en değerlisi hiç kuşkusuz ki Engelsiz Yaşam Merkezi oldu. En büyük engel sevgisizlik. En temel öncelik yüreklerdeki engelleri aşmak olmalı. Diğer tüm engeller mutlaka aşılır. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm dünyada farkındalık yaratılmasını diliyor, engelli vatandaşlarımızı bir kez daha sevgiyle kucaklıyorum."