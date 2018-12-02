Aydın
Valisi Yavuz Selim Köşger
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Köşger, mesajında, 3 Aralık'ta kutlanan Dünya Engelliler Günü
'nün, engelli vatandaşların sorunlarının gündeme getirilmesi, bunlara çözüm üretilmesi ve tüm halkın bu konuda duyarlılığının artırılması bakımından büyük önem taşıdığını belirtti.
Engelli olmanın kimsenin kendi tercihi olmadığını aktaran Köşger, engellilerin sorunlarını ve yaşadıkları zorlukları daha iyi anlayabilmek için empati kurulmasını, her insanın bir gün engelli olabileceğinin unutulmaması gerektiğini kaydetti.
Engellilerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunların toplumun ve tüm insanların ortak sorunu olduğuna dikkati çeken Köşger, engellilerin de herkes gibi, başka hiçbir sebeple değil, insan oldukları için onurlu bir yaşamı hak ettiklerine işaret etti. Türkiye
'de insan merkezli yönetim anlayışının ete kemiğe büründüğü alanların başında engellilere yönelik uygulamaların geldiğini belirten Köşger, "2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ve 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile engellilere yönelik pozitif ayrımcılık güvence altına alınmıştır. Bu güvence ile engelli kardeşlerimiz, spor, sanat, edebiyat, sivil toplum, siyaset ve iş dünyası gibi hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olmakta ve göğsümüzü kabartmaktadır." ifadelerini kullandı.
Köşger, şöyle devam etti:
"Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamdan kopmadan hayatlarını sürdürmeleri için meslek edinip üretken hale gelmesi, sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması hepimizin ortak sorumluluğudur. Onlara göstereceğimiz ilgi ve sorunlarına bulacağımız çözümler, insana ve topluma duyulan saygının ve çağdaş toplum olmanın gereğidir. Engelli vatandaşlarımızın hayata daha kuvvetli tutunması için hepimize görevler düşmekte olup, ilimizde engellilere yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, evde bakım hizmeti, engellilere ve ailelerine yönelik danışmanlık ve destek hizmetleri kesintisiz bir şekilde sürdürülmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımıza geleceğe daha umutla bakabilecekleri huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum."
3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
02 Aralık 2018 Pazar 13:02