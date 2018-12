02 Aralık 2018 Pazar 14:53



02 Aralık 2018 Pazar 14:53

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Tosun, mesajında, herkesin engelli adayı olduğunu, engellilere yapılanları yardım olarak değil, birer hak ve sorumluluk olarak gördüklerini belirtti. Türkiye 'de toplumun engelliler konusunda dikkatini çekebilmek, onların daha duyarlı olmalarını sağlamak için her yerde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini hatırlatan Tosun, şunları kaydetti:"Türkiye'de her on kişiden biri engellidir, en önemlisi de engelsiz kişiler de yarının engelli adayları olabilmektedirler. Engelli kardeşlerimize olan bakış açımızı değiştirmemiz ve onların toplum yaşamı içerisinde birey olarak yer almalarını sağlamak için hepimizin yapması gerekenler olduğu kanaatindeyim. Bu noktadan hareketle engellileri toplumun dışında bırakan anlayışlara karşı, her zaman mücadele ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin başkalarına muhtaç olmadan toplumsal hayata katılmaları ve daha iyi hayat şartlarına kavuşabilmeleri için yapılan çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz."