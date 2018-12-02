Dünya Engelliler Günü

Battalgazi
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan
, 3 Aralık Engelliler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Gürkan, mesajında tarihte özel gereksinimli bireylerin başarılarına dikkat çekerek, özel gereksinimli birey olmanın, insanlığa sunulan hiçbir kalıcı hizmete engel teşkil etmediğini bildirdi.
Geçmişten günümüze kadar insanlığa katkı sunan ilim ve bilim insanlarında veya deha olmuş isimler arasında çok sayıda özel gereksinimli bireylerin yer aldığına dikkati çeken Gürkan, şunları kaydetti:
"Özel gereksinimli birey olmak, insanlığa sunulan hiçbir kalıcı hizmete engel değildir. Dünyaya ışık olan Thomas Edison
, müziğin dahisi Beethoven
ve astro fizikçi Stephen William Hawking
tarihe adını yazdırmış özel gereksinimli bireylerdir. Bunlar gibi onlarca özel gereksinimli bilim insanını sayabiliriz. Bundan da anlaşıldığı gibi özel gereksinimli birey olmak üretmeye engel değildir. Engelsiz bir şehir, özel gereksinimli bireylere sunulan imkanla var olur. Bu anlamda Battalgazi Belediyesi olarak Engelsiz Yaşam Merkezimizi hizmete sunarak önemli bir adımı attık. Bundan sonra da engelsiz bir Malatya
için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."
Gürkan, mesajının sonunda memleket savunmasında canını siper eden ve vücudunun bir bölümünü kaybeden gazilere de minnet ve şükranlarını sundu.
3 Aralık,Selahattin Gürkan,Battalgazi,Engelliler Günü
02 Aralık 2018 Pazar 16:55