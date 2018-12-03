Bayburt
Valisi Ali Hamza Pehlivan
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
nedeniyle mesaj yayımladı.
Pehlivan, mesajında, engelliliğin, doğuştan var olabileceği gibi her sağlıklı bireyin hayatının herhangi bir aşamasında yaşayabileceği bir durum olduğunu belirtti.
Sağlam ve sağlıklı bir toplumun inşasında engeli bireylere gerekli değer ve desteğin verilmesi özel bir önem taşıdığına dikkat çeken Vali Pehlivan, "Bu bilinçten hareketle devletimiz, hükumetimizin ilgili kurum ve kuruluşları vasıtasıyla engelli bireylerimizin ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almasına yönelik çok yönlü ve kapsamlı adımlar atılmaktadır. Bu bağlamda engellilerin eğitimden, sağlığa, spor ve kültürel faaliyetlerden sosyal yaşam alanlarına kadar her türlü ihtiyaçlarını gerek evlerinde gerekse engelsiz yaşam merkezlerinde karşılayabilmelerine yönelik hayata geçirilen uygulamaların sayısı her geçen gün artmaktadır." ifadelerini kullandı.
Bu gelişmelerin başta engelli bireyler olmak üzere engelli yakınları bakımından da son derece anlamlı ve önemli gelişmeler olduğunu aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:
"Sadece engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin değil toplumun bütün fertlerini ilgilendiren engellilik, bu konu hakkında herkese bilinçli olmanın yanı sıra çeşitli görevler de yüklemektedir. Engellilerimize verilmesi gereken önem, bizlere zorda olana yardım etmeyi öngören inancımızın ve sahip olduğumuz kadim kültürümüzün bir gereğidir. Engellilerimize saygı,sevgi ve şefkatle, insan onuruna yaraşır yaklaşımlar sergilemek, toplumda yaşayan tüm bireylerin eşit olduğuna inanarak bu inancı günlük yaşamımızda uygulamak en temel insani ve vicdani sorumluluklarımızdandır. Müşterek çabalar sayesinde, engelli vatandaşlarımız artık başkalarına bağımlı olmadan hayatlarını sürdürebilmekte, eğitim alabilmekte, sosyal çevreye ve iş hayatına dahil olmakta, sorunlarını her platformda dile getirebilmektedir. Engellilerimize sağlanan imkanlardan yararlanarak, gurur verici başarılara imza atabilmeleri hepimiz için büyük bir mutluluk ve memnuniyet vesilesidir. Bu konuda devamlılığın sağlanması ise toplumun bütün kesiminin engelli kardeşlerimizi daimi bir hassasiyetle sahiplenmesi ile mümkün olacaktır."
Hamza Pehlivan,Bayburt,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 10:07