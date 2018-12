03 Aralık 2018 Pazartesi 10:29



Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Savaşçı, mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün kimi zaman varlığını hissetmediğimiz, yanından sadece geçip gittiğimiz engellilerin hatırlanması için belirlenmiş farkındalık günü olduğunu belirtti.Engellilerin her zaman hatırda tutulması, onlara her daim destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Savaşçı, şunları kaydetti:"3 Aralık Dünya Engelliler Günü, yaşamlarını hayatın farklı sahalarında mücadeleye ayırmış engelli kardeşlerimizi hatırlamak ve onlara destek vermek için de güzel bir vesiledir. Unutulmamalıdır ki tohum toprağa emanetse, engelli bireylerimiz de topluma yani bizlere emanettir.Temennimiz odur ki bu aziz emanet, sadece Dünya Engelliler Günü'nde değil her gün hatırlansın ve engelli kardeşlerimizin sorunlarının giderilmesi, onların sosyal hayata dahil edilmesi noktasında daha kararlı adımlar atılsın. Dünya Engelliler Günü'nüzü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızın aileleriyle, yakınlarıyla ve sevdikleriyle sağlıklı bir ömür geçirmesini temenni ediyorum."