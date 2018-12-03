Denizli
Valisi Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Karahan, mesajında, engellilerin yaşadıkları sorunların yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren önemli bir konu olduğunu belirtti.
Engelliliğin, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Karahan, şunları kaydetti:
"Devletimiz, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak, son yıllarda toplumsal yaşamda etkinlik alanlarını genişletmek ve daha iyi yaşam koşulları sağlamak amacıyla, engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmeye yönelik çok önemli düzenleme ve uygulamaları hayata geçirmiştir. Bu çerçevede engelli vatandaşlarımız, hayatın her alanında kendilerine düne göre çok daha fazla yer bulma imkanına kavuşmuşlardır. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırarak geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu ve özel kuruluşlar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile tüm vatandaşlarımızın işbirliği içinde hareket etmeleri gerekmektedir."
Engellilerin azim ve özgüvenlerinin her türlü takdiri hak ettiğini, spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına kadar hemen her alanda önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Karahan, "Unutmayalım ki her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Başarılı insan, yaşama azmini yitirmeyen ve kendisiyle barışık olan kişidir. Hayatta başarıya ulaşmada hiçbir şeyin engel teşkil etmeyeceği düşüncesiyle engelli vatandaşlarımızı kararlılıklarını yitirmeden amaçlarına ulaşmak için daha çok çalışmaya, hayata bağlılıkları ve azimleriyle de herkese örnek olmaya davet ediyorum." dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da uygar bir toplumun en önemli niteliklerinden birinin, engellilerin günlük hayattaki etkin varlığı olduğunu kaydetti.
Belediye olarak en büyük sorumluluklarından birinin, engellilerin duyarlılıklarını anlayarak, sorunları için çözümler bulmak olduğunu belirten Zolan, şunları aktardı:
"Engelli olmak doğuştan gelen bir durum olabileceği gibi, sonradan yaşanabilecek bir kaza, afet veya hastalıklarla da meydana gelebilir. Bu nedenle herkes birer engelli adayı olduğunu unutmamalıdır. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak Kent Konseyi
Engelliler Meclisimiz ile Denizlimizde yaşayan engelli kardeşlerimizin sorunlarını öğrenerek, çözümler üretmek adına her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler ile çalışmalara devam ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını iyi bir şekilde anlayarak ve onlara mevcut şartlar içinde en iyi ortamı hazırlama sorumluluğu ile hareket ediyoruz."
03 Aralık 2018 Pazartesi 10:36