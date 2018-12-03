03 Aralık 2018 Pazartesi 10:42



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:42

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Ustaoğlu, mesajında, engelli vatandaşların topluma kazandırılması ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla 3 Aralık tarihinin Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul edildiğini anımsatarak, bu tarihin engelli olarak tanımlanan bireylerin haklarına dikkat çekilmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.Dünya Engelliler Günü'nün Trabzon'da ve ülkede yaşayan tüm engelli vatandaşlar için hayırlara vesile olmasını temenni eden Ustaoğlu, sosyal hayatın ayrılmaz parçası olan engelli vatandaşlara beceri kazandırılması, eğitim, istihdam, barınma ve rehabilitasyon sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, engellilerin üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.Ustaoğlu, engelli bireylere ve ailelerine yönelik yapılan hizmetlerin niteliğinin artırılması, onların mutlu ve huzurlu fertler olarak kendi kendilerine yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:"Son yıllarda çıkarılan yasalarla uygulamaya konulan evde bakım hizmetleri, danışmanlık, destek ve rehabilitasyon hizmetleri, ülkemizde olduğu gibi ilimizde de yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Bu bağlamda, il genelindeki engellilerimize evde bakım hizmetleri verilmekte, çok sayıda engellimizin de Umut Evleri'nde bakımı sağlanmakta, engellilerin sosyal yaşama etkin bir şekilde katılma konusundaki sıkıntılarını ortadan kaldırmaya ve tüm vatandaşlarımıza sunulan kamusal hizmetlerden sorunsuz bir şekilde yararlanabilmelerine yönelik çalışmalarımız artarak devam etmektedir.Bu duygu ve düşüncelerle, her sağlıklı insanın birer engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini hatırlatarak, tüm vatandaşlarımızı engelli vatandaşlarımıza yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırıyor, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engellilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."