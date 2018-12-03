03 Aralık 2018 Pazartesi 10:51



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:51

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Sekmen, mesajında, Dünya Engelliler Günü'nün insanlık adına daha fazla düşünülmesi ve insani duyguların en fazla hissedilmesi gereken günlerden biri olduğunu aktardı.Sekmen, şunları aktardı:"Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği eğitim, sağlık ve diğer hizmetlerimizi engelli vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, şehrimizdeki tüm hizmet ve haklardan eşit bir biçimde yararlanmalarını sağlamak insanlık borcumuzun yanı sıra medeni toplum ve devlet olmanın da en önemli gereklerindendir. Bu vesileyle herkesi engelli vatandaşlarımıza saygılı olmaya çağırıyor, engellerin bir engel teşkil etmediğini belirtmek istiyorum. Unutmayalım ki her insan bir engelli adayıdır."