Çat
Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kılıç, mesajında, engelli vatandaşların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırıp desteklemek, önlerindeki tüm engelleri kaldırmak ve onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermenin sosyal sorumluluk olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba gösterilmesi gerek birey olarak gerekse de devlet ve toplum olarak temel sorumluluğumuzdur. Engelli bireylerimize toplum olarak daha çok sahip çıktığımız güzel günleri görmeyi diliyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde yürekleri sevgi ile dolu tüm engelli vatandaşlarımızı kucaklıyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum."
Arif Hikmet Kılıç,Çat,3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 10:53