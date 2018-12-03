Kırklareli
Valisi Osman Bilgin'i, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla engelli öğrenciler ziyaret etti.
Ziyarette, Vali Bilgin
, engelli öğrenciler Ceyda Buğday, Bedir Sülük ve Gökhan Ağözüm'ü makamında kabul etti.
Bilgin, ziyarette, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nün engellilere farkındalık için önemli bir gün olduğunu söyledi.
Herkesin birer engelli adayı olduğunu vurgulayan Bilgin, engellilerin toplumun vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.
Engellilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları hukuki, sosyal ve fiziki engellerin ortadan kaldırılması yönünde ülke genelinde önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini aktaran Bilgin, devlet hizmetleriyle birlikte toplumun her kesiminin gösterdiği ilgi ve duyarlılığın hız kazandığını kaydetti.
Vali Bilgin, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.
Ziyarette, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Kahraman
, Şube Müdürü Erdoğan Kara
, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Hakan Yağan
, Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Şahin Değer, Engelliler Umut Spor Kulübü Derneği Başkanı Nihal Bircan da hazır bulundu.
Kırklareli,3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 11:08