03 Aralık 2018 Pazartesi 11:14



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:14

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Yıldız mesajında, engelli vatandaşlara yardımcı olmak, onların hayatlarını kolaylaştırmanın herkesin vazifesi olduğunu belirtti."Onların her alanda yer almalarını sağlamak, aileleri ile huzurlu bir şekilde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak hedeflerimiz arasındadır." ifadelerini kullanan Yıldız, onlarla empati kurmanın engelleri kaldıracağını aktardı.Yıldız, şunları kaydetti:"Türkiye Ampute Milli Takımının 2018 yılı içerisinde elde ettiği başarılar engellilerimize fırsat sağlandığı takdirde neler başarabileceklerinin en önemli göstergesidir. Cumhuriyet Üniversitesi olarak engelli öğrencilerimizin, personelimizin sorunlarını en hızlı ve etkin bir şekilde çözmek için Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi kurduk. İki yıldan beri bu birim çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız, engellilerimizin eğitim hakkından yararlanarak çalışma hayatından uzak kalmamalarıdır. Onların ülkemizin geleceğine yaptıkları katkıyı Üniversite olarak önemsiyor ve destek veriyoruz.Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam getirmesini diliyorum."