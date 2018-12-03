03 Aralık 2018 Pazartesi 11:17



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:17

Kayseri'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı.Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, törende yaptığı konuşmada, engelli bireylerin sorunlarını çözmenin önemine değindi.Son yıllarda engelli bireylere yönelik önemli düzenlemelerin yapıldığını vurgulayan Günaydın, "Biz bu sorunların çözümü konusunda da çok önemli mesafeler aldık. Önümüzdeki dönemlerde de hep beraber kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak çalışmaları gerçekleştireceğiz." dedi.Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer ise dünyada yaşayan her canlının değerli olduğunu ve engelli bireylerin her zaman yanında olacaklarını kaydetti.Törene AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda davetli katıldı.Program çocukların çeşitli gösterilerinin ardından sona erdi.